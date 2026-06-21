AK Parti Gençlik Kolları’ndan Bakan Çiftçi’ye Babalar Günü sürprizi

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları tarafından hazırlanan programda, Bakan Çiftçi için pasta kesildi. Ziyaret sırasında gerçekleştirilen sürpriz kutlamada gençlik kolları üyeleri, Babalar Günü'nü tebrik ederek Bakan Çiftçi'ye çiçek ve pasta takdim etti. Sürpriz karşısında memnuniyetini gizleyemeyen Bakan Çiftçi, gençlerle yakından ilgilenirken, kutlama sırasında samimi ve neşeli anlar yaşandı. Pasta kesiminin ardından hatıra fotoğrafları çekildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör