Bakan Çiftçi: Türkiye Yüzyılı’nı her vatandaşımızın gönlüne dokunarak inşa edeceğiz

Programdaki konuşmasında Muharrem ayının önemine vurgu yapan Bakan Çiftçi, "Mah-ı Muharrem'in hüzünlü, vakur ve manevi ikliminde; hakk'a niyetle tuttuğumuz oruçlarımızı açmak, lokmamızı paylaşmak, duamızı birleştirmek ve gönüllerimizi aynı muhabbet halkasında buluşturmak üzere bir aradayız. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul eylesin. Soframıza bereket, gönüllerimize muhabbet, birliğimize kuvvet ihsan eylesin. Muharrem, insanın iç alemine döndüğü, nefsin hesaba çekildiği, vicdanın derinleştiği müstesna bir vakittir" ifadelerini kullandı.

"İZZET VE ŞEHADET GÖKLERE YÜKSELMİŞTİR"

"Kerbela ise asırlardır sönmeyen bir hakikat meşalesi, şehadetin manasının bütün ihtişamıyla tecelli ettiği bir ibret menzilidir" diyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şunları söyleri:

"Fırat'ın kıyısında susuz bırakılan, iki cihan serveri efendimizin gözünün nuru, cennet gençlerinin efendisi Hazreti Hüseyin Efendimiz ve 72 yaranı; asırlardır sönmeyen bir duruşu, tükenmeyen bir izzeti ve hak uğruna ödenen en yüce bedelin şerefini bizlere miras bırakmıştır. O gün Kerbela'da bedenler susuz kalmış; fakat hakikat susmamıştır. İzzet ve şehadet göklere yükselmiştir. Kerbela'yı anmak; Hazreti Hüseyin'in yolunu anlamaktır. O yol, mazlumun yanında durma yoludur, hakkı üstün tutma yoludur. O yol, insan onurunu koruma, adaleti yaşatma ve zulme rıza göstermeme yoludur. Bu milletin gönül dünyası Ehl-i Beyt muhabbetiyle yoğrulmuştur. Hz. Ali Efendimizin ilmi ve cesareti, Hz. Fatıma annemizin iffeti ve merhameti, Hz. Hasan Efendimizin sükûneti ve vakarı, Hz. Hüseyin Efendimizin izzetli direnişi, ashab-ı kiramın faziletli duruşu, milletimizin ruh köklerinde derin bir yere sahiptir. Anadolu'nun mayası da bu muhabbetle tutulmuştur."

"AYNI GÖK KUBBENİN ALTINDA KADER BİRLİĞİ YAPMIŞ BÜYÜK BİR MİLLETİN YURDUDUR"

Burada yakılan çerağın bu millete merhameti gösterdiğini de belirten Bakan Çiftçi, "Horasan'dan gelen erenler; bu topraklara kılıçtan önce gönül, hükümden önce hikmet, sözden önce edep taşımıştır. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin nefesi, Yunus Emre'nin gönlüyle; Hz. Mevlana'nın muhabbeti, Pir Sultan'ın sedasıyla; erenlerin çerağı, bu milletin irfanıyla buluşmuştur. Bu sebeple Hacı Bektaş diyarı, gönül terbiyesinin, insan sevgisinin, edebin, erkanın ve kardeşliğin adıdır. Burada yakılan çerağ, asırlardır bu millete yolu, yordamı, merhameti ve muhabbeti göstermektedir. Bu aziz vatan; Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, aynı gök kubbenin altında kader birliği yapmış büyük bir milletin yurdudur. Aynı acıya gözyaşı döken, aynı duaya amin diyen, aynı bayrağın gölgesinde istikbale yürüyen, aynı vatana muhabbetle bağlı kardeşlerin yurdudur" diye konuştu.