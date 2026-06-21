Bakan Göktaş: Sevgiyle çoğalan bir toplum inşa etmek bizim için memleket meselesidir

Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Gençlerimizi hayallerindeki yuvayı kurarken desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sevgiyle çoğalan bir toplum inşa etmek bizim için memleket meselesidir. Bizi ayakta tutan ailemizdir” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş: Sevgiyle çoğalan bir toplum inşa etmek bizim için memleket meselesidir

Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizi hayallerindeki yuvayı kurarken desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle Aile ve Nüfus On Yılı'nda bu destekler bizim için hayatî önemde fakat mesele sadece teşvikler değil. Bugün dijital dünyada aileyi 'özgürlüğün sonu' gibi gösteren yaklaşımların aksine, biliyoruz ki insanın en huzur bulduğu yer ailesinin yanıdır. Bu geleneği yaşatmak ve sevgiyle çoğalan bir toplum inşa etmek bizim için memleket meselesidir. Bizi ayakta tutan ailemizdir" ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý