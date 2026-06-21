Bakan Işıkhan Ardahan'da "AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuştu

Çeşitli programlara katılmak üzere kentte bulunan Bakan Işıkhan, Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezinde "AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Işıkhan, "Baba başta çınar gibidir, meyvesi olmasa da gölgesi yeter. Evladını bu vatan uğruna toprağa veren şehit babalarımız başta olmak üzere, burada bulunan babaların, babamın, ülkemizde ve dünyadaki tüm çınarlarımızın babalar gününü en kalbi duygularla kutluyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemize liderlik eden, milletimizin olduğu kadar gençlerimizin ve ailelerimizin de her daim yanında duran Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü bu vesileyle de kutluyor. Kendilerine sağlık ve afiyet dolu uzun ömürler diliyorum. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin." dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sebebiyle tüm gençlere başarılar dileyen Işıkhan, "Evlatlarımızın heyecanlarını paylaşırken, onları büyük fedakarlıklarla bugünlere hazırlayan ailelerimize ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Rabbim tüm gençlerimizin zihin açıklığını artırsın, gönüllerine ferahlık versin. Her birine başarılarla dolu bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dün Kars'ta bugün de Ardahan'daki programlarına katıldığını hatırlatan Işıkhan. "Serhat illerimizi ziyaret edip, teşkilatlarımızla ve Karslı, Ardahanlı kardeşlerimizle bir araya geldik. Her iki şehrimizde de büyük bir samimiyetle ve misafirperverlikle karşılandık hamdolsun. Bu vesileyle sayın milletvekilimize, Ardahan teşkilatımıza ve tüm başkanlarımıza ilgi ve alakalarından ötürü şükranlarımı sunuyorum." dedi.

AK Parti, Türkiye'nin kuruluşundan bugüne, tüm illerde, halkla birer bir teması olan yarın seçim varmışçasına çalışmalarına aralıksız devam eden, millete hizmet için durmaksızın koşturan, daima teyakkuzda, zinde ve göreve hazır tek siyasi hareket olduğunu ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Seçimden seçime değil, attığı her adımda her an aziz milletimizle bir arada olan tek parti, AK Partidir. Bugün bu salonda bizleri bir araya getiren de işte bu sorumluluk bilinci, işte bu vazife aşkıdır. AK Parti'nin kaderini Türkiye'nin kaderiyle birleştiren, bizi bu ülkeye hizmetkar kılan, işte bu siyasi ahlaktır. Bu anlamda, bir Bakan olarak, sadece bir parti programı değil, aynı zamanda devletimizle milletimiz arasındaki rabıtayı güçlendiren istişare fırsatları olarak gördüğüm il danışma meclislerimizi çok kıymetli buluyor, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşlik hukukumuzu perçinlediğine inanıyorum. Bu vesileyle, bir taraftan sahadaki gözümüz kulağımız olan teşkilatlarımızla bir araya gelirken diğer taraftan da şehirlerimizin, özellikle çalışma hayatına dair güncel durumunu yerinde tespit ediyor, vatandaşlarımızla bizzat temas kuruyor, sokakların nabzını tutuyoruz. Ömrünü ve tüm mesaisini ülkemizin ve milletimizin geleceğine vakfetmiş bir liderin izinden giden yol ve dava arkadaşları olarak, durmadan, duraksamadan çalışmaya devam ediyoruz."

"Rabbimiz ömür verdiği sürece de inşallah, sizler siyaset kademelerinde bizlerse idari kademelerde büyük ve güçlü Türkiye için, çalışmaya, çabalamaya, daha fazla üretmeye ve yol almaya devam edeceğiz." diyen Işıkhan, "Başta Ardahan olmak üzere şehirlerimizin sosyal güvenlik, istihdam, nitelikli işgücü ve üretim kapasitelerini geliştirmeye, kalkınma süreçlerini hızlandırmaya, refahını ve beşeri standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz. Bugün Ardahan'ın da içinde yer aldığı TRA2 Bölgesi'nde istihdam oranı yüzde 47,2 seviyesindedir. İşsizlik oranı yüzde 8, işgücüne katılım oranı ise yüzde 51,3'tür. Ardahan'ın ekonomisinde tarım önemli bir yer tutmaktadır. Bölgemizde istihdamın yaklaşık yüzde 46'sı tarımda, yüzde 14'ü sanayide, yüzde 40'ı ise hizmetler sektöründe gerçekleşmektedir. İŞKUR aracılığıyla 2002 yılında Ardahan'da sadece 43 vatandaşımız işe yerleştirilebilmişken, 2025 yılında bu sayı 477'ye ulaşmıştır." şeklinde konuştu.

2002'den bugüne kadar, toplam 13 bin 201 vatandaşın işe kavuşmasına vesile olduklarını aktaran Işıkhan, vatandaşa sadece iş bulmakla yetinmediklerini, meslek sahibi olmasını da sağladıklarını söyledi. Bugüne kadar Ardahan'da 7 bin 930 vatandaşın mesleki eğitim kurslarından, işbaşı eğitim programlarından ve girişimcilik eğitimlerinden yararlandığını hatırlatan Işıkhan, şöyle konuştu: "Bunların içerisinde 3 bin 499 vatandaşımız mesleki eğitim kurslarına katıldı. 3 bin 289 vatandaşımız ise işbaşı eğitim programlarıyla çalışma hayatına hazırlanma imkanı buldu. İş Kulübü faaliyetlerimiz kapsamında kadınların, gençlerimizin, engelli vatandaşlarımızın ve iş arayan kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu hizmetten şimdiye kadar bin 524 vatandaşımız yararlandı. Toplum Yararına Programlar kapsamında ise 2009 yılından bugüne kadar 21 bin 767 vatandaşımıza geçici istihdam ve gelir desteği sağladık. Sosyal koruma mekanizmalarımızla da çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olduk. İşsizlik ödeneği kapsamında bugüne kadar 6 bin 985 vatandaşımıza yaklaşık 94 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Kısa çalışma ödeneği kapsamında 652 vatandaşımıza 6 milyon 450 bin lira destek verdik. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla da Ardahan'daki işletmelerimizi desteklemeyi sürdürüyoruz. Bugün ilimizde 1.379 işyeri faaliyet göstermektedir. 2002'den bugüne kadar 4 bin 334 işyerimiz teşviklerden yararlanmış, sağlanan teşvik tutarı ise 355 milyon lirayı aşmıştır."

Ardahan'ı sahip olduğu tüm değerlerle birlikte hak ettiği noktaya birlikte ulaştıracaklarını ifade eden Işıkhan, "Kalkınmanın, gelişmenin ve büyümenin yerelden başladığı gerçeğinden hareketle öncelikle yereldeki unsurları güçlendiriyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Allahuekber Dağları'nın gölgesinde uzanan, Çıldır ve Kura'nın suyuyla bereketlenen Ardahan'ımızı, millete hizmeti kendisine görev sayan anlayışla şekillendireceğiz. Ülkemizin en güzel meraları, yaylaları, tarım arazilerinin bulunduğu, Türkiye'nin en kaliteli büyükbaşı, en kaliteli süt ve gıda ürünlerinin yetiştirildiği şehrimizin sahip olduğu potansiyelin hakkını el birliğiyle vereceğiz. Posof'un elma bahçelerinden, Çıldır'ın kış turizmine uzanan karakteristik özellikleriyle, dünyanın en iyi peynirini, balını üreten, kazını ve arısını yetiştiren çiftlikleriyle Ardahan, hem bölgemiz hem de ülkemiz için büyük bir zenginliktir. Bu sebeple, geçmişten günümüze medeniyetleri buluşturan, ticaret yollarını birbirine bağlayan bu coğrafya için, atılacak her adım, yapılacak her yatırım, aynı zamanda geleceğimize yapılan bir yatırım olacaktır." dedi.

Işıkhan, Halk Ozanı Aşık Şenlik'in "Kavga günü namert, sapa yer arar. Er olan göğsünü düşmana gerer. Cem-i ervah biznen meydana girer. Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana." dizeleriyle sözlerini tamamladı: "Ardahan'ın gözü kara, alnı Ak insanlarını özetleyen Çıldırlı Aşık Şenlik gibi nice gönül erini ve ozanı yetiştirmiş bu topraklara, tüm Ardahan teşkilatımızın tüm kademelerine ve tüm mensuplarına, şahsım ve milletimiz adına bugüne kadar ki emekleri ve çalışmalarından ötürü şükranlarımı sunuyorum. Çalışma hayatı başta olmak üzere, her alanda ortaya koyduğumuz hizmet ve projelerimiz için, ülkemizin son çeyrek asrında, ömrünü, ülkemizin ve milletimizin geleceğine vakfeden, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Allah saygıdeğer Cumhurbaşkanımızı, başımızdan eksik etmesin. ·Ardahan'ın ekonomisine, kalkınmasına destek olacak her türlü adımı, kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Bugün Ardahan'a bir müjde vermek istiyorum. Bakanlık olarak, istihdamın geliştirilmesinde, işgücü uyum programımız kapsamında bugün itibariyle Ardahan'a 550 İYUP Kontenjanı ayırdığımızı ifade etmek istiyorum. Ardahan'a hayırlı ve uğurlu olsun inşallah."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör