Başkentte NATO mesaisi
Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde kent genelinde artırılan güvenlik tedbirlerini yerinde denetledi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yürütülen polis uygulamalarını inceleyen Yüksek, denetim noktalarını ziyaret ederek görev yapan personelden bilgi aldı.
Başkentin işlek noktalarında sürdürülen uygulamaları yakından takip eden Yüksek, vatandaşlarla da bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinledi. Güvenlik önlemlerinin zirve süresince aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Yüksek, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzurunun sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından NATO Zirvesi kapsamında il genelinde geniş çaplı güvenlik planlaması yürütülüyor. Asayiş, trafik ve çevik kuvvet başta olmak üzere çok sayıda birim koordineli şekilde görev yaparken, zirve boyunca başkentte güvenlik tedbirleri en üst seviyede uygulanacak.
Öte yandan Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi için güvenlik hazırlıkları kapsamında on binlerce personelin görev yapacağı, havalimanları, konaklama alanları ve kritik güzergâhlarda ek önlemler alınacağı bildirildi.
Başkentin işlek noktalarında sürdürülen uygulamaları yakından takip eden Yüksek, vatandaşlarla da bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinledi. Güvenlik önlemlerinin zirve süresince aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Yüksek, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzurunun sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından NATO Zirvesi kapsamında il genelinde geniş çaplı güvenlik planlaması yürütülüyor. Asayiş, trafik ve çevik kuvvet başta olmak üzere çok sayıda birim koordineli şekilde görev yaparken, zirve boyunca başkentte güvenlik tedbirleri en üst seviyede uygulanacak.
Öte yandan Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi için güvenlik hazırlıkları kapsamında on binlerce personelin görev yapacağı, havalimanları, konaklama alanları ve kritik güzergâhlarda ek önlemler alınacağı bildirildi.