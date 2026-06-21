Erhan Karaal’ın kaçırılmasında gözaltı sayısı 12’ye yükseldi

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden bir araçla kaçırıldı. İBB'de yandaş şirketlere peşkeş çekilen reklam ihaleleriyle, 6.2 milyar liralık kamu zararı oluşturan Kültür A.Ş.'nin o dönemki Mali İşler Müdürü Erhan Karaal, İBB iddianamesinde örgüt üyesi olarak yargılanırken, savunma yapmasına 1 ay kala kaçırılması gözleri İBB'deki ihale dosyalarına çevirmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Düzenlenen ardı ardına operasyonlarla gözaltı sayısı 12'ye ulaştı.

ŞÜPHELİLERİN KAÇMASINA YARDIM ETMİŞLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, olayın ardından zanlıların kaçmasına yardım ettiği ve gizlenmelerini sağladığı belirlendi. Çalışmalarını derinleştiren Gasp Büro Amirliği, olaydan sonra şüphelileri önce Fatih'e, ardından farklı adreslere götürdükleri tespit edilen korsan taksiciler ve onlara yardım ve yataklık eden diğer şüphelilerin kimliğini belirledi. Elde edilen bilgilerin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan yeni şüphelilerle birlikte soruşturmadaki toplam gözaltı sayısı 12 oldu.

TETİKÇİ BALIKESİR'DEN GETİRİLDİ

Film gibi bir operasyonla kurtarılan Karaal'in başında silahla bekleyen kişinin, olayda tetikçi olarak görevlendirildiği öğrenildi. Yapılan incelemelerde, başta uyuşturucu suçları olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan kişinin 27 yaşındaki İsmail A. olduğu belirlendi. Tuzla'daki operasyonda Karaal'in başında silahla beklerken yakalanan İsmail A.'ya verilen talimatın ayrıntıları da ortaya çıktı.

"KAFASINA SIK" TALİMATI

Yapılan çalışmalarda, Karaal'i kaçıran şüphelilerin izlerini kaybettirmek amacıyla 4 ayrı adres değiştirdikleri belirlendi. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin peş peşe düzenlediği operasyonlarla baskı altına giren şüpheliler, Karaal'i son olarak Tuzla'da bulunan boş bir fabrikaya götürdü.

İddialara göre burada Karaal'in başına Balıkesir'den getirilen İsmail A. bırakıldı. Şüphelilerin İsmail A.'ya, "Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer, cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar" dedikleri öğrenildi. Kaçırılan Erhan Karaal'in de bu konuşmaları duyduğu belirlendi.

FİDYE İSTEMEYE FIRSAT BULAMADILAR

Şüpheliler tetikçiye bu talimatı verdiği sırada çalışmalarını aralıksız sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek bulunabilecekleri 19 ayrı adrese operasyon düzenledi. Son olarak Tuzla'daki adresi belirleyen polis ekipleri, şüphelilerin aileden yeniden fidye istemesine fırsat vermeden operasyon düzenleyerek Erhan Karaal'i kurtardı. Yeni gözaltılarla genişleyen olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.