Güçlü Türkiye idealinden vazgeçmeyeceğiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Merkezi'nde düzenlenen 'MTTB Siyaset Okulu Kapanış ve Sertifika Programı'na katıldı. MTTB Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, siyaset okulunu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, MTTB Genel Başkanı Tahsin Başarı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dün söylediğimizi yarın yalanlayan bir tavrın içerisinde asla olmadık, asla olmayacağız. Bu ülkenin geleceği olan gençlerimize dün de güvendik, bugün de güveniyoruz, yarın da güveneceğiz.

Çünkü biliyoruz ki, ancak ve ancak her millet kendi kökü üzerinde yükselir. Biliyoruz ki, her ağacın kendi gövdesinde yükselmesi gibi bütün toplumlar da kendi gövdesi üzerinde yükselir. Onun için içeride hiç bu idealimizden vazgeçmeyeceğiz. Dün bu idealimizin, biraz sonra ifade edeceğim, belki çok somut hâli Türkiye'de ağır sanayi hamlesini gerçekleştirmekti. Türkiye'nin her şehrine fabrika kurmaktı. Bunun için büyük mücadeleler verildi. Devrim otomobillerinden Türkiye'nin kamu eliyle yapılan yatırımlarına kadar birçok alanda başarılar alındı, elde edildi. Şimdi yeni bir dönemdeyiz. Bu dönemde başta yüksek teknolojiler, bilgi teknolojileri, ulaştırma haberleşme teknolojileri, yapay zekâ olmak üzere birçok yeni alanda önde olmak, takip edilen ülke olmak yeniden güçlü büyük Türkiye idealinin vazgeçilmez bir unsurudur. Türkiye'yi ele güne muhtaç etmeden, içeride toplumsal birliğini sağlamış, her bakımdan güçlü, her alanda takip edilen bir ülke haline getirmek, yani kısacası yeniden güçlü büyük Türkiye olmak idealidir. Bunun ikinci ayağı ise başta yakın çevremiz olmak üzere dışarıya, âleme ait tavrımızdır. Buradaki hedefimiz ise mutlaka adil, hakkaniyetli yeni bir küresel sistemin kurulması için mücadele etmektir" dedi.



GAYRET SARF EDECEĞİZ

NUMAN Kurtulmuş, "Bizim millet olarak önemli hasletlerimizden birisi, devlet geleneğimizin en önemli unsurlarından birisi ise nizam-ı âlem hedefidir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu liderlikle dünya milletlerine de örnek olmaya, öncü olmaya gayret ediyoruz. Türkiye'nin ilk yılının, Cumhuriyetimizin ilk yılının yaklaşık 50 yılını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle bitirmek ve bu ülkede tam manasıyla barışı ve kardeşliği tesis etmek zorundayız. Bu ülkede hiçbir kimse ırkı, etnik yapısı, aile yapısı, sosyal yaşantısı dolayısıyla farklılaşmadığı bir noktaya gelmeliyiz. Hiç kimsenin etnik farklılıklar üzerinden bu ülkenin çocuklarını kandırarak eline silah veremeyeceği bir dönemi inşallah tesis etmek için yolumuza devam edeceğiz. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun çalışmalarını Türkiye demokrasisi bakımından önemli görüyorum. Yaptığım uluslararası temaslarda da karşı taraftaki muadillerimizin bu komisyon çalışmaları dolayısıyla Türkiye'yi takdirle izlediklerini görüyorum" diye konuştu.