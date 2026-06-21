  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Maltepe'de düzenlenen operasyonla kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin gözaltı sayısı 12’ye yükseldi
DHA

Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltındaki 10 şüphelinin ifadeleri ve yapılan çalışmaların ardından 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ERHAN KARAAL #MALTEPE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý