İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin gözaltı sayısı 12’ye yükseldi

Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltındaki 10 şüphelinin ifadeleri ve yapılan çalışmaların ardından 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

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