Köy üniversitesi’nde mezuniyet heyecanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından kırsalda eğitim ve bilgiye erişimi artırmak amacıyla hayata geçirilen Köy Üniversitesi Projesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Mart 2025'te başlayan proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan köy sakinleri, üniversitenin mezuniyet töreninde cübbe giydi. MAKÜ'nün 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde anlamlı görüntüler ortaya çıktı. Köy Üniversitesi öğrencileri, Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin de eşlik etmesiyle, üniversite mezunlarıyla birlikte kortej yürüyüşüne katıldı. Tören alanında cübbeleriyle yerlerini alan katılımcılar, diğer mezunlarla birlikte kep atarak bu özel günü kutladı.

25 KÖYDE EĞİTİM VAR

Kırsal bölgelerde yaşam boyu öğrenmeyi desteklemeyi hedefleyen proje kapsamında bugüne kadar 25 köyde eğitim ve saha çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitim programlarına toplam 2 bin 871 kişi katılırken, proje süresince 13 etkinlik ve 43 farklı eğitim faaliyeti düzenlendi. Çalışmalarda görev alan 26 akademisyen, köylerde vatandaşlarla doğrudan bir araya gelerek çeşitli alanlarda bilgi paylaşımında bulundu. Köy Üniversitesi modeli, üniversitede üretilen bilginin kırsal kesime ulaştırılmasının yanı sıra yerel deneyim ve birikimin de akademik çalışmalarla buluşturulmasını amaçlıyor. Katılımcı bir anlayışla yürütülen proje sayesinde köylerde sosyal öğrenme ortamlarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor. İlk mezunlarını veren proje, üniversite ile toplum arasındaki bağı güçlendiren örnek uygulamalardan biri olarak dikkat çekiyor.