Rüşvet parasında ‘ölüm’ talimatı

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden bir araçla kaçırıldı. İBB'de yandaş şirketlere peşkeş çekilen reklam ihaleleriyle 6.2 milyar liralık kamu zararı oluşturan Kültür A.Ş'nin o dönemki Mali İşler Müdürü Erhan Karaal, İBB iddianamesinde örgüt üyesi olarak yargılanırken, savunma yapmasına bir ay kala kaçırılması gözleri İBB'deki ihale dosyalarına çevirmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz akşam düzenlenen operasyonla şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği belirlenen 2 korsan taksici gözaltına alındı. Böylece soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi.



İsmail A.

Yapılan çalışmalarda, Karaal'ı kaçıran şüphelilerin izlerini kaybettirmek amacıyla 4 adres değiştirdikleri belirlendi. Taksicilerin şüphelileri önce Fatih'e, ardından farklı adreslere götürdüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde Karaal'ın başında silahla bekleyen kişinin tetikçi olarak görevlendirildiği, uyuşturucu suçları başta olmak üzere çok sayıda sabıkası bulunan kişinin Balıkesir'den gelen İsmail A. (27) olduğu belirlendi.





'KAFASINA SIK' TALİMATI

Şüphelilerin, İsmail A.'ya "Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer, cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz" dedikleri öğrenildi.