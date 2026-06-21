Savunma sanayiinde tarihi hamle

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı'nca İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Açık Deniz Karakol Gemisi 'Kam Roman'ın Romanya'ya Teslimi ve Türk Deniz Kuvveleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni'ne katıldı. Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın da yer aldığı programda önemli mesajlar veren Erdoğan, şunları söyledi:

Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye, bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir.

Dünyanın içinde bulunduğu sancılı güvenlik ortamı, dost ve müttefiklerin işbirliklerini artırmalarını elzem kılmaktadır. Bu anlayışla savunma sanayiinde sahip olduğumuz imkân ve kabiliyetleri dost ülkelerimizle paylaşmayı kendimiz için görev biliyoruz.

Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık. 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken, bugün bu rakamı sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz.

Askeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz.

Şu anda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisi imal ediyoruz.

Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir. Biz, kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz, aksine karşılıklı saygıya dayalı, güçlü bir işbirliğinden yanayız. Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. İlkemiz çok net: Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz.



MAVİ VATAN'A YENİ GÜÇ



Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekât hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı, Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır. Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak TCG Koçhisar'ı da bugün (dün) hizmete alıyoruz.



CONTRAAMİRAL ROMAN KARADENİZ'DE GÖREV YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nca inşa edilen 'Contraamiral Roman' korveti, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Böylece Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye ilk kez savaş gemisi ihraç etmiş oldu. 'Contraamiral Roman' korveti, yaklaşık 100 metre uzunluğa ve 2 bin 300 ton deplasmana sahip bulunuyor. Keşif, gözetleme, devriye, deniz güvenliği ve muharip görevlerde kullanılabilecek modern sistemlerle donatılan savaş gemisi, özellikle Karadeniz'deki güvenlik faaliyetlerinde aktif rol üstlenecek.



TCG KOÇHİSAR TÜRK DONANMASI'NA GÜÇ KATACAK

TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen 'TCG Koçhisar', 'Contraamiral Roman' gibi 'Hisar' sınıfı açık deniz karakol gemileri kapsamında üretildi. 24 knot hıza ulaşabilen gemi, 4 bin 500 deniz mili menzile sahip. 'Contraamiral Roman' ve 'TCG Koçhisar'ın teslimatı, Türkiye'nin askeri gemi inşa alanındaki mühendislik gücünü gözler önüne serdi. Bir yandan Türk Deniz Kuvvetleri'nin caydırıcı gücü artırılırken, diğer yandan Romanya ile savunma sanayii işbirliği yeni bir aşamaya taşındı.



Başkan Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın İstanbul Tersane Komutanlığı'ndaki görüşmesinde, ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin, ticaret, savunma, güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.