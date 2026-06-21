TÜRGEV’in temelinde güçlü Türkiye var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katıldı. TÜRGEV'in 30 yılda eşsiz bir başarı hikâyesine imza attığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

Bu vakfın temelinde halisane niyetler, çabalar vardır. Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır.



TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hediye takdim etti. Programda, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da yer aldı.

Gazze'de eğitim hayatı kesintiye uğrayan öğrenciler TÜRGEV çatısı altında yeniden okulla buluşturuldu. Suriye'de 13.5 yıl süren iç savaştan etkilenen genç kardeşlerimize eğitim, sosyal hayata uyum ve barınma destekleri sağlandı.

Aile başta olmak üzere, toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler, yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor.

Eşzamanlı olarak, yapay zekâ ve dijital teknolojiler sunduğu avantajlarla birlikte yeni risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor.





Kendini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık; kurdukları gizli cemiyetlerle, ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkânlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor.

Doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında, hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız.

Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz.

Son bir buçuk yılda ortaya saçılanlar, bunların gençlere hangi çarpık gözle baktıklarını göstermiştir. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız. Programda, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 10 öğrenciye "TÜRGEV Yetişen Değerler" ödüllerini birlikte verdi.