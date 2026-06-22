AK Parti 12. Yargı Paketini sunmaya hazırlanıyor

TBMM'de bu hafta, Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürecek. 26 maddelik torba kanun teklifinin 13 maddesi kabul edilmişti. Genel Kurulda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda belirlenen 2 aday arasından Sayıştay Başkanı seçilecek. Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında yapılacak seçimde, TBMM üye tamsayısının dörtte birinin 1 fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak. AK Parti'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı 12. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sunması planlanıyor. Teklifte, davaların daha kısa sürede sonuçlanması amacıyla hukuk yargılamalarında ön inceleme duruşmalarının ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla yapılabilmesi, Yargıtay tarafından, bölge adliye mahkemeleri hariç, ilk derece mahkemelerinin sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle bozma kararı veremeyeceğine yönelik hükümler yer alacak. Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. Pakette kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen, hesaplarını başkanlarına kullandıran ancak farkında olmadan dolandırılanlara yönelik düzenleme yer alacak.

ÖĞRENCİ AFFI GELİYOR

Bu hafta kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen Yükseköğretim Kanunu teklifinin de Meclis'e verilmesi planlanıyor. Teklifle yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden üniversitelere dönebilmesine imkan sağlayacak düzenlemeler olacak. Daha önce yapılan çalışmalarda, özellikle azami öğrenim süresini doldurduğu için öğrencilik hakkını kaybedenler ile önceki af düzenlemelerinden yararlanamayanların kapsama alınması üzerinde durulmuştu.