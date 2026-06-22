AK Parti Ankara’da tarihi eşiği aştı: Üye sayısı 1 milyonu geçti

"Türkiye Yüzyılı" hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini vurgulayan Özcan, "Bu aziz milletin emanet ettiği değerlere sahip çıkmaya hazırız. Ay yıldızlı bayrağımızı daima göklerde dalgalandırmaya, ezanlarımızın bu topraklarda ebediyen yükselmesi için çalışmaya devam edeceğiz. 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürümeye, mazlumun yanında, hakkın, adaletin ve merhametin safında durmaya devam edeceğiz." dedi.