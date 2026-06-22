Bakan Gürlek açıkladı: 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek: Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları doğrultusunda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşlarımızı mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.