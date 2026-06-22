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Başkan Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Varılan mutabakat memnuniyet verici

Başkan Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Varılan mutabakat memnuniyet verici

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 19:37 Son Güncelleme: 22 Haziran 2026 20:05

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. "İRAN İLE ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKATIN MEMNUNİYET VERİCİ" Başkan Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti.

BARIŞI GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR ATMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ Erdoğan, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi de ifade etti.