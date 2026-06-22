Başkan Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Varılan mutabakat memnuniyet verici
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
"İRAN İLE ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKATIN MEMNUNİYET VERİCİ"
Başkan Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti.
BARIŞI GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR ATMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Erdoğan, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi de ifade etti.
PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımayı istediğimizi, özellikle enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında iş birliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanımız, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti."