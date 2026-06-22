CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım: Özel’in trol ordusu deşifre ediliyor

CHP Genel Merkezi tarafından kısa süre göreve atanan CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, SABAH'a açıklamalarda bulundu.

ALGI OPERASYONU İÇİN

Manisa Milletvekili Özgür Özel ve kurmaylarınca kurulduğu belirtilen trol ordusunun araştırıldığını kaydeden Yıldırım, "Ali Haydar Fırat Bey, önceki döneme ait 34 bin trol hesabın tespit edildiğini, 3 bin 400'ünün FETÖ ile iltisaklı olduğunu belirtti. Genel başkan yardımcılarımız trol hesaplarla ilgili oldukça detaylı bir araştırma içerisindeler, önümüzdeki günlerde partimiz gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır.

Trol hesaplar aracılığıyla, toplumda algıyı değiştirmek ve Kemal Bey'i yalnızlaştırmak için olağanüstü bir çaba sarf edilmiş. Biz bu trol hesapların yabancı istihbarat kanalları tarafından da kullanıldığını biliyoruz. Partiyi zaafa uğratıp, Kemal Bey'i uzaklaştırma gayreti içerisinde olduklarını biliyoruz. Trol hesapların neredeyse tamamı para karşılığı yurt dışında faaliyet yürütüyor. Hesapları gerçek değil. İnceliyorsunuz Güney Amerika'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan çıkıyor. Utanılacak bir tablo ile karşı karşıyayız" dedi.

İL BAŞKANLIKLARI İŞGAL ALTINDA

İl başkanlarına yönelik ihraç kararlarının ardından, diğer illerde olduğu gibi Ankara'da da il başkanlığı binasının hâlâ teslim edilmediğini belirten Yıldırım, "İl başkanlıklarımız şu an fiilen işgal altında. Görevden alınan arkadaşlarımız, tüzük gereği yeni atanan isimlere binaları teslim etmeli ancak fiili işgal yapıyorlar. Biz şu an il başkanlığımızın banka hesaplarını ve arabalarını teslim aldık. Bu hafta zannediyorum binayı da terk ederler. Polisle il binasına girmeyi düşünmüyoruz" dedi.