CHP'den istifa etmişti: Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un rozetini Başkan Erdoğan taktı!
CHP’de bir süredir gündemde olan "mutlak butlan" tartışmaları sürerken, partideki hareketlilik yerel yönetimlere de yansıdı. Bu kapsamda Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP üyeliğinden ayrılarak AK Parti'ye geçti. Koç'un rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye katıldı. Ankara siyasetinde dikkat çeken gelişme, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilat buluşmasında yaptığı konuşmanın ardından gerçekleşti.
Koç'un AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
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