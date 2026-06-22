CHP’den istifa etmişti: Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’un rozetini Başkan Erdoğan taktı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye katıldı. Ankara siyasetinde dikkat çeken gelişme, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilat buluşmasında yaptığı konuşmanın ardından gerçekleşti.

Koç'un AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör