Kahramanmaraş merkezli 16 ilde 'Yasa Dışı Bahis' operasyonu: 38 tutuklama

İçişleri Bakanlığı: Kahramanmaraş merkezli 16 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 114 milyon TL para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 38’i tutuklandı. 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kahramanmaraş merkezli 16 ilde ’Yasa Dışı Bahis’ operasyonu: 38 tutuklama
DHA

İçişleri Bakanlığı: Kahramanmaraş merkezli 16 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 114 milyon TL para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 38'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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