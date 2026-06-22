Müdür yardımcısının kaçırılmasına ilişkin 2 gözaltı daha
İstanbul Maltepe'de düzenlenen operasyonla kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada 2 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaal'ın Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Karaal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Tuzla'da bir inşaat alanında bulunmuştu. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri üzerine 2 kişinin daha yakalanmasıyla birlikte olayla ilgili şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.