Otomobil drenaj kanalına düştü: 2 ölü
Aksaray'da kontrolde çıka otomobilin drenaj kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 25 yaşındaki Zarife İlban ve 32 yaşındaki Kadir Baltacı hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Sağlık Beldesinde yaşandı. Otomobilin kontrolden çıkarak drenaj kanalına devrildiği görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, iftaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar suya girerek araçtakilere ulaşmaya çalıştı. Çalışmalar sonrası araç sudan çıkarıldı. Yapılan kontrollerde araçta bulunan Zarife İlban ve Kadir Baltacı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.