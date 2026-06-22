Şehit babaları ve gazilere vefa
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, Babalar Günü dolayısıyla düzenlediği anlamlı programda, vatan için en büyük fedakarlığı yapan şehit babalarını ve gazileri misafir etti. Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için canlarını ortaya koyan kahramanların emanetlerine sahip çıkmanın en asli görevleri olduğunu söyledi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ise babalığın sarsılmaz bir güç ve güvenli bir liman olduğunu belirterek, "Sizlerin gönül huzuru, bu ülkenin huzurudur, sizlerin memnuniyeti, bu milletin birliğinin ve beraberliğinin teminatıdır. Bizler ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.