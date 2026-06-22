Silifke Belediye Başkan Yardımcısı'na rüşvet gözaltısı
Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Şerife Yörükçü de gözaltına alındı. Silifke Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile Belediye Başkan Yardımcısı Ezgi Erdağ Demirtaş, Belediye Özel Kalem Müdürü E.S, Belediye Ayniyat Müdürü E.G, Belediye İmar Müdürü Ş.S.D, belediye çalışanları ve Silifke Belediye Spor Kulübü yöneticilerinin de olduğu 18 kişi gözaltına alınmış, şüpheli E.F.K'ye ulaşılamamıştı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Şerife Yörükçü hakkında da gözaltı kararı verildi. Yörükçü, dün gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.