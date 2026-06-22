SON DAKİKA | Adalar Belediyesi’nde ruhsat ve iskân soruşturmasında rüşvet çarkı deşifre oldu: Bağış adı altında milyonlarca lira...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında belediyedeki ruhsat, iskân, tadilat, kaçak yapı, mühür kaldırma ve denetim süreçleri üzerinden kurulduğu öne sürülen menfaat ağına ilişkin çok sayıda eylem dosyada yer aldı.

KAÇAK TADİLATLAR VE YÜKSEK TUTARLI PARA TALEPLERİ

Soruşturma dosyasında dikkat çeken detaylardan biri Büyükada'da bulunan bir taşınmazdaki kaçak tadilat süreci oldu. İddiaya göre, daha önce çeşitli ödemeler yapılan taşınmaz için kesilen cezanın düşürülmesi, yıkım işleminin uygulanmaması ve tadilatın devam ettirilmesi karşılığında yeni para talepleri gündeme geldi. Heybeliada'daki bir başka taşınmazda ise iskân ve otel ruhsatı işlemleri için 150 bin Euro talep edildiği öne sürüldü. Dosyada, ödeme yapılmaması halinde imar aykırılıklarının baskı unsuru olarak kullanıldığı iddiasına da yer verildi.

RUHSAT SÜREÇLERİNDE PAZARLIK İDDİASI

Soruşturma dosyasında restoran, dükkân ve çeşitli işletmelere ilişkin ruhsat işlemlerinde yüksek tutarlı para taleplerinin bulunduğu iddia edildi. Maden Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir restoranın ruhsat sürecinde 200 bin TL istendiği, iş yeri ruhsatı almak isteyen bazı işletmelerden ise resmi harçların dışında yüz binlerce liralık ek ödemelerin talep edildiği öne sürüldü. Bazı proje ve tadilat dosyalarında ise vatandaşların belirli mimarlara yönlendirildiği, proje onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından ödeme yapılmasının planlandığı iddiaları soruşturma dosyasına yansıdı.

Adalar Belediye Baskanı Ali Ercan Akpolat

RUHSAT KOLAYLIĞI KARŞILIĞINDA KİRALARI ÖDETMİŞLER

Soruşturmada belediye adına kullanıldığı belirtilen bir deponun kira bedelinin belediye bütçesi yerine çeşitli şahıslara ödetildiği iddiası da yer aldı. Dosyaya göre bazı inşaat ve ruhsat işlemlerinde kolaylık sağlanması karşılığında kira ödemelerinin üçüncü kişiler tarafından karşılandığı değerlendirildi. Öte yandan belediye başkanının makam şoförünün maaşının belediye bütçesinden değil, belediyede işi bulunan kişilerden temin edilen paralarla karşılandığı yönündeki iddialar da soruşturma dosyasına girdi. Görüşmelerde sık sık geçen "emanet" ifadesinin para transferlerini işaret ettiği değerlendirildi.

MÜHÜR KALDIRMA VE DENETİMLERİN DURDURULMASI İDDİALARI

Dosyada bir iş yerinin ruhsatı olmadığı halde ruhsatlıymış gibi işlem yapılarak mührünün kaldırıldığı, bazı adreslerde ise zabıta ekiplerinin, yönlendirmeler sonucu denetime gönderilmediği öne sürüldü. Ayrıca çeşitli tadilat ve inşaat faaliyetlerinde işlem yapılmaması yönünde talimatlar verildiği iddialarına da yer verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz

İŞLEMLERİ HIZLANDIRMAK İÇİN DÖVİZ TALEP ETMİŞLER

Soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından biri de iskân süreçlerinde talep edildiği öne sürülen yüksek tutarlı ödemeler oldu. Dosyada harçtan muaf olduğu belirtilen bazı taşınmazlar için milyonlarca liralık ödeme alındığı, bu paraların iskân ve belediye izin süreçleriyle ilişkilendirildiği değerlendirildi. Bazı projelerde ise kurul onayı, iskân ve ruhsat işlemlerinin hızlandırılması karşılığında döviz üzerinden ödeme taleplerinin bulunduğu iddia edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak

"BAĞIŞ" ADI ALTINDA RÜŞVET

Soruşturma kapsamında bazı ödemelerin doğrudan para olarak değil, "emanet", "bağış", "harç", "ücret", "maaş" ve "kira" gibi farklı adlar altında gerçekleştirildiği değerlendirildi. Dosyada, belediye adına kullanılan bir deponun kira bedelinin üçüncü kişilere ödetildiği, bazı belediye çalışanlarının maaşlarının ise belediyede işi bulunan kişilerden temin edilen paralarla karşılandığı yönündeki iddialar da yer aldı.