SON DAKİKA | Kaçırılan Kültür A.Ş. Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturması İBB’deki yolsuzluk davasına uzandı: 500 kilogram altın iddiası...

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden bir araçla kaçırıldı. İBB'de yandaş şirketlere peşkeş çekilen reklam ihaleleriyle, 6.2 milyar liralık kamu zararı oluşturan Kültür A.Ş.'nin o dönem ki Mali İşler Müdürü Erhan Karaal, İBB iddianamesinde örgüt üyesi olarak yargılanırken, savunma yapmasına 1 ay kala kaçırılması gözleri İBB'deki ihale dosyalarına çevirmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan 12 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"500 KİLOGRAM ALTIN NEREDE?"

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince kurtarılan Erhan Karaal'ın tedavisi hastanede devam ediyor. Karaal ilk beyanında; "Beni zorla araca bindirip, darp ettiler. Sağa sola bakmama bile müsade etmediler. Bir kaç tane araç değiştirdik. Sonra bir depoya götürdüler" dediği öne sürüldü. Kendisinin neden kaçırıldığı ile ilgili olarak ise çarpıcı bir iddiada bulundu. İddiaya göre şüpheliler Karaal'a Ekrem İmamoğlu Suç örgütünün yolsuzluktan elde ettiği ve kayıp olduğu değerlendirilen 500 kilogram altının yerini sordukları öne sürüldü. Karaal ifadesinde; "Şüpheliler ilk darp ettiklerinde bana 300 kilogram altın nerede dediler. Bende bilmiyorum dedim. Bir kaç saat sonra geldiklerinde yine darp edip 500 kilogram altın nerede diye sordular. Darp etmeye devam ettiler. Polisler biraz daha gelmese beni öldüreceklerdi." Dediği öne sürüldü.

"MÜTEAHHİTLERİN BİR BAĞLANTISI VARSA ŞİKAYETÇİYİM"

Karaal'ın gözaltında olan 2 müteahhit ve Kültür A.Ş.'den işten çıkarılan 1 şüpheli ile ilgili olarak; "Ben bu adamlarla problem yaşadım doğrudur. Ancak beni kaçıranların bunlarla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir bağlantıları da varsa şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

12 KİŞİ ALINDI ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Öte yandan konuyla ilgili ortaya çıkan diğer detaylarda da korkunç bilgiler ele geçirildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra şüphelileri önce Fatih'e, ardından farklı adreslere götürdükleri tespit edilen 2 korsan taksicinin kimliğini belirledi. Elde edilen bilgilerin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerle birlikte soruşturmada gözaltı sayısı 12 olmuştu.

TETİKÇİ BALIKESİR'DEN GETİRİLDİ

Film gibi bir operasyonla kurtarılan Karaal'in başında silahla bekleyen kişinin, olayda tetikçi olarak görevlendirildiği öğrenildi. Yapılan incelemelerde, başta uyuşturucu suçları olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan kişinin 27 yaşındaki İsmail A. olduğu belirlendi. Tuzla'daki operasyonda Karaal'ın başında silahla beklerken yakalanan ismail A.'ya verilen talimatın ayrıntıları da ortaya çıktı.

İsmail A.

"KAFASINA SIK"

Yapılan çalışmalarda, Karaal'i kaçıran şüphelilerin izlerini kaybettirmek amacıyla 4 ayrı adres değiştirdikleri belirlendi. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin peş peşe düzenlediği operasyonlarla baskı altına giren şüpheliler, Karaal'ı son olarak Tuzla'da bulunan boş bir fabrikaya götürdü. İddialara göre burada Karaal'in başına Balıkesir'den getirilen ismail A. bırakıldı. Şüphelilerin İsmail A.'ya, "Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer, cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar" dedikleri öğrenildi. Kaçırılan Erhan Karaal'in de bu konuşmaları duyduğu öğrenildi.

İsmail A.

FİDYE İSTEMEYE FIRSAT BULAMADILAR

Şüpheliler tetikçiye bu talimatı verdiği sırada çalışmalarını aralıksız sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek bulunabilecekleri 19 ayrı adrese operasyon düzenledi. Son olarak Tuzla'daki adresi belirleyen polis ekipleri, şüphelilerin aileden yeniden fidye istemesine fırsat vermeden operasyon düzenleyerek Erhan Karaal'ı kurtardı.