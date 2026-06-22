Türkiye Yüzyılı’nı huzuru büyüterek inşa edeceğiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na bağışladığı arsada inşa edilen Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi'nde düzenlenen Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı Programı'na katıldı. Muharrem ayının insanın iç alemine döndüğü, nefsin hesaba çekildiği, vicdanın derinleştiği müstesna bir vakit olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti: "Kerbela'yı anmak, Hazreti Hüseyin'in yolunu anlamaktır. O yol, mazlumun yanında durma yoludur, hakkı üstün tutma yoludur. O yol, insan onurunu koruma, adaleti yaşatma ve zulme rıza göstermeme yoludur." Devletin kapısının milletin her bir ferdine açık olduğunun vurgulayan Çiftçi, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, inanç hürriyetini, kültürel zenginliklerimizi, kardeşlik hukukumuzu ve toplumsal huzurumuzu güçlendiren bir iradeyle yoluna devam etmektedir. Devletimizin kapısı gönlü de milletimizin her bir ferdine her daim açıktır. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da huzuru büyüterek, güveni tahkim ederek, kardeşliği güçlendirerek, her vatandaşımızın gönlüne dokunarak inşa edeceğiz." Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Muharrem Ayı'nın Kerbela'nın mesajını yeniden hatırlatma ve vicdan muhasebesi yapma fırsatı sunduğunu kaydetti. Yıllardır bütçeden en büyük payı eğitime ayırmanın bilinçli bir tercih olduğuna dikkat çeken Tekin, AK Parti hükümetlerinin en büyük davasının kardeşliği ayakta tutmak olduğunu belirtti. Tekin, Alevi Bektaşi canların kendi inanç ve kültürlerini öğrenebilmeleri için ihtiyaç duydukları eksikliği gidermek üzere Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde Halk Eğitim Merkezleri'nde iki farklı kategoride 8 modül oluşturduklarını ve halk eğitim kursları açacaklarını da açıkladı.

ANLAM VE MİMARİ BİR ARADA

Alevi inanç ve kültürüne ait unsurların detaylı şekilde işlendiği cemevinin mimarisinde simgesel öğelere yer verildi. Hoca Ahmet Yesevi'nin "Dört Kapı Kırk Makam" öğretisini temsilen yapının dışında dört sütun bulunuyor. "Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali" anlayışına atfen tasarlanan 307 metrekarelik cem salonu ise 12 imamı ve 12 köşeli teslim taşını simgeleyecek şekilde 12 köşeli olarak inşa edildi. Salonun tavanında kullanılan kırlangıç motifiyle de yedi kat gökyüzü sembolize edildi.