103 yıllık cumhuriyetin en başarılı kadrosuyuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda şöyle konuştu:

DÜNYA LİDERLERİNİ AĞIRLAYACAĞIZ: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken, biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Ankara bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı düzenlenecek. Aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu çok sayıda lideri zirve vesilesiyle misafir edeceğiz. Sonbaharda aile meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, yine Ankara'da gerçekleşecek. Bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak, küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek.

SAÇMA SAPAN ARGÜMANLAR BULMAYA ÇALIŞMADIK: AK Parti olarak bizim siyaset anlayışımız eser ve hizmet üzerine bina edilmiştir. Sorunları halı altına süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk. Bahane aramadık, mazeretlere sığınmadık, saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık.

ELİNDE ÇEKİÇ OLAN HER ŞEYİ ÇİVİ OLARAK GÖRÜRMÜŞ: Fakat siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar, bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. Biliyorsunuz, elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları, projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz; kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar.

MUHALEFETİN KRONİKLEŞMİŞ VİZYON SORUNUNU ÇÖZEMEDİK: İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük, lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana, giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun, koltuk ve kariyer sevdalılarının eline düşürüldüğü içler acısı hâlini gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz.

HAYAL DENİLENLERİ YAPTIK: Türkiye'nin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, dış politika, turizm gibi alanlarda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapabileceğine kimse ihtimal vermiyordu. Ankara'nın lokomotifliğini üstlendiği savunma sanayiinde ülkemizin başarı hikâyesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. İhracatımızı 36 milyar dolardan 275 milyar dolara, turizm gelirimizi 12.4 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine, savunma ihracatımızı 248 milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine, milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1.6 trilyon dolara çıkaracağız desek hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik. Türkiye'yi önce bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık. 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen bir kalkınma hamlesine imza attık.

ADIMIZI MİLLETİMİZİN KALBİNE NAKŞETTİK: Hayalleri hedeflere, hedefleri de tek tek gerçeklere dönüştürdük. Köklü reformlarımızla, sessiz devrimlerimizle, merhum Özal'ın o meşhur ifadesiyle Türkiye'ye çağ atlattık. Ankara'nın desteğiyle tüm Türkiye'ye, aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık. Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini ileri seviyelere taşıdık. Böylece 103 yıllık cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla, şerefle nakşettirdik.

25'İNCİ YAŞIMIZI BÜYÜK COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ

Bu sene partimizin kuruluşunun 25'inci yılını idrak ediyoruz. Ağustos ortasında bize, hareketimize ve mücadelemize yakışır bir programla 25'inci yaşımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Ankara; bu partinin milletin gönlüne düşmesinden kuruluşuna, emekleme sürecinden iktidara gelişine kadar her aşamasına bizzat şahitlik etmiştir. AK Parti'yi biz Ankara'da kurduk. Partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu.

HİZMETTE YARIŞACAĞIMIZ MUHALEFET GÖRMEK İSTİYORUZ

Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil; hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız bugün de devam etmektedir.

15 TEMMUZ'DAKİ KAHRAMANLIK HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK

Dedeleri Feth-i Mübin'e koşan, İstiklal Harbi'nde vatanını savunan Ankaralılar, 15 Temmuz gecesi de milletimizin istikbaline sahip çıkmıştır. Kızılay'da, Külliye'de, Meclis'te, İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Gölbaşı'nda, Kahramankazan'da ve daha nice yerde o gece yaşananları unutmadık. Göğsünü kurşunlara siper eden Ankaralı yiğitlerin direnişini unutmadık. Bir yıllık hasadını ülkesi için bir gecede ateşe veren Ankaralı çiftçilerimizin fedakârlığını unutmadık. Çağrımız üzerine meydanlara koşup çıplak elleriyle darbeyi engelleyen kardeşlerimizin destanını unutmadık. Ankara'nın bu yönü değişmez; Ankaralıların bu cesareti, bu dirayeti, bu kahramanlığı milletimizin hafızasından asla silinmez ve silinmeyecektir.