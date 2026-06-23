36 saatlık işkenceden kayıp 500 kilo altın çıktı

İstanbul Maltepe'de kaçırılan ve film gibi bir operasyonla kurtarılan "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İBB'de yandaş şirketlere peşkeş çekilen reklam ihaleleriyle, 6.2 milyar liralık kamu zararı oluşturan Kültür A.Ş.'nin o dönemki Mali İşler Müdürü Erhan Karaal, İBB iddianamesinde örgüt üyesi olarak yargılanırken, savunma yapmasına 1 ay kala kaçırılması gözleri İBB'deki ihale dosyalarına çevirmişti.

Hastanede tedavisi devam eden Erhan Karaal'ın ilk beyanında, "Beni zorla araca bindirip darp ettiler. Sağa sola bakmama bile müsaade etmediler. Birkaç tane araç değiştirdik. Sonra bir depoya götürdüler" dediği öne sürüldü. İddiaya göre; şüpheliler Karaal'a Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'nün yolsuzluktan elde ettiği ve kayıp olduğu değerlendirilen 500 kilogram altının yerini sordu. Karaal'ın ifadesinde, "Şüpheliler ilk darp ettiklerinde bana '300 kilogram altın nerede?' dediler. Ben de 'Bilmiyorum' dedim. Darp edip '500 kilogram altın nerede?' diye sordular. Darp etmeye devam ettiler. Polisler biraz daha gelmese beni öldüreceklerdi" dediği öne sürüldü. 36 saat boyunca işkence gördüğü öğrenilen Karaal'ın tırnaklarının çekildiği, demir boru ile darp edildiği öğrenildi.

'MÜTEAHHİTLERİN BİR BAĞLANTISI VARSA ŞİKÂYETÇİYİM'

Karaal'ın gözaltında olan iki müteahhit ve Kültür A.Ş.'den işten çıkarılan 1 şüpheli ile ilgili olarak, "Ben bu adamlarla problem yaşadım, doğrudur. Ancak beni kaçıranların bunlarla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir bağlantıları da varsa şikâyetçiyim" dediği öğrenildi.