Adalar Belediyesi’nde Başkan Vekili seçimi 27 Haziran’da yapılacak

Ali Ercan Akpolat'ın yerine 27 Haziran'da, belediye başkan vekilliği seçiminin yapılacağını açıkladı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Rüşvet Almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat İstanbul Anadolu 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 23.06.2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Adalar İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.