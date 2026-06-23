Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2026 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmaları tamamlandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün Norm ve Atama Sistemi kapsamında hazırlanan 2026 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmaları tamamlanmıştır." açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Norm ve Atama Sistemi kapsamında hazırlanan 2026 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi'nin çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şunları kaydetti:
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün Norm ve Atama Sistemi kapsamında hazırlanan 2026 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmaları tamamlanmıştır.
Kararname, kısa süre içerisinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün resmî internet adresinden yayımlanacaktır.
Kararname kapsamında atamaya hak kazanan 2 bin 566 personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Kararnamenin; personelimize, ailelerine ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.