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  • Bakan Gürlek'ten Kırıkkale'deki patlamaya ilişkin açıklama: Hadise tüm yönleriyle aydınlatılacak

Bakan Gürlek'ten Kırıkkale'deki patlamaya ilişkin açıklama: Hadise tüm yönleriyle aydınlatılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırıkkale'de mühimmat deposunda yaşanan patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada "Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir." dedi.

Bakan Gürlek’ten Kırıkkale’deki patlamaya ilişkin açıklama: Hadise tüm yönleriyle aydınlatılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde mühimmat imha sahasında yaşanan elim patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum.

Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

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