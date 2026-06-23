Belediyeleri 2 yılda batırdılar

Belediyeleri 2 yılda batırdılar
MURATHAN YILDIRIM
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yönetimindeki CHP'li belediyeler, son iki yılda krizlerle gündeme gelmeye devam ediyor. İzmir'in Çiğli ilçesinde seçimlerin ardından 147 işçi tazminatsız işten çıkarılırken, bazı çalışanlar 5-6 ay maaş alamadı. Karşıyaka Belediyesi'nde işçi alacakları 400 bin liraya kadar ulaştı. Üsküdar Belediyesi'nde kıdem tazminatları 6 ila 9 ay gecikirken, belediye 4 taşınmazı satışa çıkardı. Konak, Buca ve Eyüpsultan belediyelerinde de maaş ödemelerinde sorunlar yaşandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#CHP #İZMİR #ÇİĞLİ #ÖZGÜR ÖZEL

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