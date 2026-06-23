Belediyeleri 2 yılda batırdılar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yönetimindeki CHP'li belediyeler, son iki yılda krizlerle gündeme gelmeye devam ediyor. İzmir'in Çiğli ilçesinde seçimlerin ardından 147 işçi tazminatsız işten çıkarılırken, bazı çalışanlar 5-6 ay maaş alamadı. Karşıyaka Belediyesi'nde işçi alacakları 400 bin liraya kadar ulaştı. Üsküdar Belediyesi'nde kıdem tazminatları 6 ila 9 ay gecikirken, belediye 4 taşınmazı satışa çıkardı. Konak, Buca ve Eyüpsultan belediyelerinde de maaş ödemelerinde sorunlar yaşandı.