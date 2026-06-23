Canavar gibi pazarlık yaparım

İstanbul merkezli 4 ilde toplam 90 adrese eşzamanlı operasyonda CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak, belediye meclis üyeleri Yavuz Çiftçioğlu ile Mehmet Nuri Kaya'nın da aralarında bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı. 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen ve savcılık sorguları tamamlanan 39 şüpheliden, Akpolat, Yılmaz ve Durak'ın aralarında olduğu 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edildi. Akpolat ve yardımcılarının başrolde olduğu skandallar zincirinde, kaçak inşaatlara göz yumulmasından ruhsat pazarlıklarına kadar her işlemin bir "tarifesi" olduğu saptandı.

"KAZANÇ GETİRİCİ BİR ÇARK"

Soruşturma dosyasına göre belediye yönetimi, usulsüz inşaatlara önce zabıta göndererek mühürleme ve yüksek imar cezalarıyla mülk sahiplerini korkuttu. Ardından devreye giren aracılar ve belediye başkan yardımcıları, bu sorunların "çözümü" için rüşvet pazarlığını başlattı. Soruşturma dosyasıyla, Adalar Belediyesi'ndeki bu yapının rüşveti "sürekli ve kazanç getirici bir çark" haline getirdiği ve kamu imkânlarını şahsi menfaatler için kullandığı saptandı.

"ALTINA İNMEYELİM BAŞKANIM"

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, 21 Ocak 2026'da Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'a buranın iskân ruhsatı aşamasına geldiğini ve önceki dönemde 60-70 bin euro "indirildiğini" hatırlatarak, "Başkanım, 150 bin eurodan aşağı inmememiz lazım" dediği saptandı. Başkan Akpolat'ın ise, "Gelsin görüşelim, ben canavar gibi konuşurum, 100 bin euronun altına inmeyelim. Çok uğraştık orası için" dediği belirlendi. İşin devamında Levent Durmuşoğlu'nun iskân için 500 bin lira (yaklaşık 10 bin euro) teklif etmesi üzerine ise Hüseyin Yılmaz'ın "Dalga mı geçiyorsun" diyerek rakamı küçümsediği ortaya çıktı.

10 Şubat 2026'da başkan ve yardımcısının olduğu makam odasında Durmuşoğlu'nun ise arazinin sahibi Müge Bouillon'un maddi sıkıntıda olduğunu belirterek bu rakama itiraz ettiği görüldü.

İrfan Durmuşoğlu'nun talep edilen 150 bin euroyu ödememesi üzerine, belediye yönetiminin bu şahsın takibindeki diğer inşaat işlerine baskı kurduğu ortaya çıktı. Durmuşoğlu, parayı vermediği için Pazar Sokağı, Burhan Sokak ve Şehit Ümit Ortaç Sokak üzerindeki diğer projelerinin mühürlendiğini ifade etti.

Tapelerde, İrfan Durmuşoğlu'nun, belediye yönetimini kastederek "Benden 150 bin dolar almak için bu tarafı mühürlüyorlar" dediği ve durumu "i...lik" ve "o....luk" olarak nitelediği saptandı.

MALİKÂNE CEO'YA AİT

Heybeliada'da Fransa'da yaşayan Müge Bouillon'a ait lüks bir malikâneye iskân ve otel ruhsatı verilmesi için dönen pazarlıklar, belediye yönetiminin döviz üzerinden çalıştığını gösteriyor. İsveç merkezli Embracer Group isimli oyun şirketinin CEO'su olan Bouillon'a ait bu arazinin iş takibini İrfan ile Levent Durmuşoğlu'nun yaptığı saptandı.

GÜVENLİK DAİRE AMİRİ HARD DİSKLERİ TESLİM ETTİ

Adalar belediyesindeki yolsuzluk ağı belediyenin Güvenlik Daire Amiri olan Kasım Turan'ın savcılığa verdiği ifadeler ve kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı. 25 Mart 2026'da emniyet birimleri tarafından 2 adet hard disk muhafaza altına alınırken, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 26 Mart 2026 tarihli kararıyla disklere el konularak soruşturma başlatıldı.

TEKNİK TAKİPLE DELİLLENDİRİLDİ

El konulan hard diskler incelendiğinde, rüşvet verdiği iddia edilen şahısların ellerinde para olduğu değerlendirilen paket veya torbalarla belediye binasına giriş yaptıkları anlar görüntülendi.