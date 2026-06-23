Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan’dır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır" dedi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) dün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'erken seçimi reddeden' açıklaması için şu ifadeleri kullandı: "Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını şükranla karşılıyoruz. Açıklamaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığının Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi olduğunu, birlik ve beraberliğimizi tekrar ortaya koymuştur. Bu konudaki mutabakat ve kararlılığı gösteren bir açıklama olmuştur. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız, önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır" Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, ülkemizde çok önemli aşamaların kaydedildiğini, Meclis raporunun da son derece önemli olduğunu vurguladı. Çelik, şöyle konuştu: "Bugün gelinen noktada raporun içeriğine ve attığı imzanın arkasında durması önemlidir. PKK ve KJK'nın tüm unsurlarıyla, uzantılarıyla silahlı yapısının feshedilmesi ve illegal yapısının sona ermesidir. Bu illegal yapılar Türkiye'nin gündeminden çıkmalıdır. Bugün net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını, illegal yapılarını sona erdirmeyi temin etmek üzere bir yasal çerçeve ortaya çıkacaktır. Biz, bu yasal çerçevenin bir an evvel Meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." Terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelindiğine dikkat çeken Çelik, "Bu yasal çerçeve için tüm siyasi partilerin, bütün çevrelerin katkı vermesi önemlidir. Türkiye, bu meseleyi ortak bir iradeyle, değerlendiren taviz vermeden, devlet tecrübesiyle aşabilecek kabiliyettedir" dedi.