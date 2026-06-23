Kasayı boşalttılar şimdi arsaları satıyorlar

Kasayı boşalttılar şimdi arsaları satıyorlar
ERTAN GÜRCANER
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yerine vekâleten seçilen Ayşe Akın, göreve gelir gelmez belediyeye ait taşınmazların satış sürecini başlattı. Akın'ın talimatıyla, Çamlı Mahallesi'ndeki 3 arsa ile Yelki Mahallesi'nde bulunan 1 dubleks mesken satışa çıkarıldı. Güzelbahçe Belediyesi, toplam 4 taşınmazın kapalı zarf usulüyle ihale edileceğini duyurdu. Taşınmazların satış değerinin 89 milyon lira olduğu öğrenildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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