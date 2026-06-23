Müzakereler sabote edilmemeli
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını vurguladı. Erdoğan, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de görüşen Erdoğan, yeni dönemde iki ülke ilişkileri daha da ileri taşımayı istediklerini, özellikle enerji, savunma sanayisi ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti. Erdoğan, Zeydi'yi Türkiye'ye davet etti. Öte yandan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki de Erdoğan'ın davetine icabetle bugün ve yarın Türkiye'yi resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirileceği, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı ifade edildi.