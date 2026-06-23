Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Başkan ecep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Ankara'da resmi törenle karşılarken yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin daha da ileriye taşınması amacıyla atılabilecek stratejik adımlar ve potansiyel yatırım alanlarının ele alınması bekleniyor...

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