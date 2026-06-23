Sanığı kollayan hâkim HSK’dan ihraç edildi
Görevden uzaklaştırılan eski Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, halen Aksaray Hâkimi olan Şevket Kuyruk'un meslekten ihraç edilmesine ilişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi'nin gerekçeli kararının detaylarına SABAH ulaştı.
Oybirliğiyle alınan kararda; Kuyruk'un 2024 yılında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan Serhan Gültekin ile irtibatını sürdürdüğü, başsavcıyı arayarak gözaltı kararını sorduğu, açık hat temin ederek şüpheliyle bin kilometreyi aşan bir yolculuk yaptığı belirtildi.
Kuyruk hakkında "suçluyu kayırma" suçundan Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, kesin delil yetersizliğinden beraatle sonuçlandı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de 4 Haziran 2026'da bu kararı kesin olarak onadı. Ancak adli beraate rağmen HSK, idari tasarrufla ihraç kararı verdi.
Gerekçeli karara göre Kuyruk, silahlı yaralama olayını şüpheli Gültekin'den öğrendikten sonra Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat'ı aradı. Başsavcı Fırat ifadesinde, Kuyruk'un kendisini arayarak Serhan Gültekin hakkında gözaltı kararı verilip verilmediğini ve bu karardan dönülüp dönülemeyeceğini sorduğunu belirtti.
Açık hat temin eden Kuyruk, makam şoförünün aracıyla 4 Nisan 2024 gecesi Kozan'dan hareket etti. Kuyruk ile firari şüphelinin hatlarının Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir güzergâhı boyunca birlikte sinyal verdiğini kanıtladı. Kuyruk'un kullandığı araç 5 Nisan'da emniyetçe durduruldu. Direksiyondaki Kuyruk'un savunmasını destekleyen tanık beyanları ise resmi belgelerle çürütüldü.
Oybirliğiyle alınan kararda; Kuyruk'un 2024 yılında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan Serhan Gültekin ile irtibatını sürdürdüğü, başsavcıyı arayarak gözaltı kararını sorduğu, açık hat temin ederek şüpheliyle bin kilometreyi aşan bir yolculuk yaptığı belirtildi.
Kuyruk hakkında "suçluyu kayırma" suçundan Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, kesin delil yetersizliğinden beraatle sonuçlandı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de 4 Haziran 2026'da bu kararı kesin olarak onadı. Ancak adli beraate rağmen HSK, idari tasarrufla ihraç kararı verdi.
Gerekçeli karara göre Kuyruk, silahlı yaralama olayını şüpheli Gültekin'den öğrendikten sonra Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat'ı aradı. Başsavcı Fırat ifadesinde, Kuyruk'un kendisini arayarak Serhan Gültekin hakkında gözaltı kararı verilip verilmediğini ve bu karardan dönülüp dönülemeyeceğini sorduğunu belirtti.
Açık hat temin eden Kuyruk, makam şoförünün aracıyla 4 Nisan 2024 gecesi Kozan'dan hareket etti. Kuyruk ile firari şüphelinin hatlarının Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir güzergâhı boyunca birlikte sinyal verdiğini kanıtladı. Kuyruk'un kullandığı araç 5 Nisan'da emniyetçe durduruldu. Direksiyondaki Kuyruk'un savunmasını destekleyen tanık beyanları ise resmi belgelerle çürütüldü.