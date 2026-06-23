SON DAKİKA I Başkan Erdoğan: "NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef"

TİCARET HACMİNDE 15 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Yeni hedef doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Polonya, yaklaşık 9 milyar dolar tutarındaki projeyle müteahhitlik firmalarımızın en faal olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu projelerin sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz. Polonya ile potansiyel bir diğer alanı ulaştırma teşkil ediyor. Polonya'nın da desteğiyle stratejik ortak olduğumuz Üç Deniz Girişimi bu konuda önemli bir platform sunuyor. Savunma sanayi de ikili işbirliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Malumunuz bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Köklü ikili münasebetlerimizin eğitim ve kültürden, bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi de dostluğumuzun geleceğine yapacağımız müşterek bir yatırımı teşkil edecektir."