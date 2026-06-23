SON DAKİKA I Başkan Erdoğan: "NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Ankara'da resmi törenle karşıladı. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Polonya ile Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
"HER ALANDA İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRİYORUZ"
Konuşmasına Nawrocki ve heyetini Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Başkan Erdoğan, "Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle, iki müttefik ve stratejik ortak olarak her alanda iş birliğini geliştiriyoruz. Bugünkü istişarelerimizde bu irademizi tekrar teyit ettik, atacağımız müşterek adımları değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: "NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef"
Görüşmelerinde, ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden enerji ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Erdoğan, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine erişilmesinin ardından 15 milyar dolarlık hedef belirlediklerini bildirdi.
TİCARET HACMİNDE 15 MİLYAR DOLAR HEDEFİ
Yeni hedef doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Polonya, yaklaşık 9 milyar dolar tutarındaki projeyle müteahhitlik firmalarımızın en faal olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu projelerin sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz. Polonya ile potansiyel bir diğer alanı ulaştırma teşkil ediyor. Polonya'nın da desteğiyle stratejik ortak olduğumuz Üç Deniz Girişimi bu konuda önemli bir platform sunuyor. Savunma sanayi de ikili işbirliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Malumunuz bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Köklü ikili münasebetlerimizin eğitim ve kültürden, bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi de dostluğumuzun geleceğine yapacağımız müşterek bir yatırımı teşkil edecektir."