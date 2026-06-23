SON DAKİKA I Başkan Erdoğan: "NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef"

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verilirken, 21 pare top atışı yapıldı. İkili görüşmeye geçen Başkan Erdoğan ve Nawrocki, görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan: "NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Polonya ile her alanda işbirliğini geliştiriyoruz. Görüşmede atacağımız müşterek adımları değerlendirdik. Birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Yeni hedef doğrultusunda çalışıyoruz.

Savunma sanayii başta olmak üzere bu alanda geçmişte gerek İHA'lar, gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza attık. Avrupa'nın savunma stratejisinde çok önemli iki ülke olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.