SON DAKİKA I Başkan Erdoğan: "NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Ankara'da resmi törenle karşıladı. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Polonya ile Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı.
Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verilirken, 21 pare top atışı yapıldı. İkili görüşmeye geçen Başkan Erdoğan ve Nawrocki, görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuştu.
Başkan Erdoğan: "NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef"
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
"Polonya ile her alanda işbirliğini geliştiriyoruz. Görüşmede atacağımız müşterek adımları değerlendirdik. Birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Yeni hedef doğrultusunda çalışıyoruz.
Savunma sanayii başta olmak üzere bu alanda geçmişte gerek İHA'lar, gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza attık. Avrupa'nın savunma stratejisinde çok önemli iki ülke olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Polonya ile Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda üzerine devam ettiriyoruz. Polonya'ya üyelik sürecimizde verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz.