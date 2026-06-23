SON DAKİKA... Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama! 2 şehidimiz var...
SON DAKİKA... Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 2 şehit olduğu öğrenildi. Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada "23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir" denildi.
SON DAKİKA... Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste henüz öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
ACI HABER GELDİ: 2 ŞEHİDİMİZ VAR
Patlamada 2 kişinin şehidimizin olduğu öğrenildi.
Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada "23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir" denildi.
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