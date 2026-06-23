TBMM Başkanı Kurtulmuş Bakü'de: "Küresel gelişmeler Türk dünyası için fırsatlar tanıyor"

Türk dünyasının güçlenmesi için her türlü imkanın mevcut olduğunu, bunların da ortak akılla, ortak projelerle, ortak çalışmalarla değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Türk Devletleri Teşkilatının parlamenter asamblesi olan TÜRKPA, çok büyük bir mesafe kaydetmiştir. Uluslararası camiada artık adından söz edilen bir parlamenter asamble haline gelmiştir. Daha da büyük gayretle bunu daha iyi noktalara taşıyacağız. Henüz üye olmamış Türk devletlerinin de TÜRKPA'ya üye olmasını sağlayacağız, bu gündemle aramızdaki ilişkileri daha da güçlendirerek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.