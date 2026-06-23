TBMM Başkanı Kurtulmuş Bakü'de: "Küresel gelişmeler Türk dünyası için fırsatlar tanıyor"
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'de TÜRKPA Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Numan Kurtulmuş, "Türk Devletleri Teşkilatının parlamenter asamblesi olan TÜRKPA, çok büyük bir mesafe kaydetmiştir. Uluslararası camiada artık adından söz edilen bir parlamenter asamble haline gelmiştir" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreterliğini ziyaret etti.
TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Kurtulmuş, Hasan ve ekibine görevinde başarılar dileyerek, gayretli çalışmalarının olumlu sonuç vermesi temennisini dile getirdi.
Türk Devletleri Teşkilatının güçlü bir noktaya geldiğine dikkati çeken Kurtulmuş, küresel şartların Türk dünyasının gelişmesine, güçlenmesine çok önemli fırsatlar tanıdığını belirtti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Orta Asya'dan Macaristan'a kadar geniş bir coğrafyada, yaklaşık 300 milyonluk nüfusuyla, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla, bütün stratejik geçiş noktalarına hakim pozisyonuyla Türk dünyasının gelecek dönemin parlayan yıldızı olmaya aday olduğunu vurguladı.