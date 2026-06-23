Türkiye-Moğolistan arasında Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşması imzalandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Moğolistan Savunma Bakanı Batlut Damba, Türkiye ile Moğolistan arasındaki askerî iş birliğini güçlendirecek Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşması'nı imzaladı.

Türkiye-Moğolistan arasında Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşması imzalandı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Batlut Damba ve beraberindeki heyetin, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret Bakanlığı'nda ağırladı.

Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Damba'yı Bakanlıkta askeri törenle karşıladı. İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Damba, onur kıtasını selamladı.

Bakan Damba'yı resmi törenle karşılayan Güler, karşılama töreni sonrası yapılan görüşmede ise Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşması'nı imzaladı.

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