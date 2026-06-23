Yargılama süreleri hızlandırılıyor

AK Parti, yargının hızlandırılması ve dosyaların mahkemeler arasında gidip gelmesini önlemek için hazırlanan 12'nci Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenlediği basın toplantısıyla 29 maddelik paket hakkında bilgi verdi. TBMM tatile girmeden yasalaştırılacak pakette öne çıkanlar şöyle:

GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK: Yargıtay, istinaf aşamasını geçmiş dosyaların temyiz incelemesinde sadece görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek. Ancak bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davalar bu yasağın dışında tutulacak.

TEK HÂKİM: İdare mahkemelerinde heyet yerine tek hâkim tarafından çözümlenecek dava türlerinin kapsamı genişletiliyor. 2026 yılı için 486 bin lirayı aşmayan iptal ve tam yargı davaları; öğrenciler, kamu görevlileriyle ilgili davalar ve muhtaçlık aylıklarına ilişkin davalar kapsama dâhil ediliyor.

BİLİRKİŞİ SINIRLAMASI: Yargılama faaliyetinde teknik veya özel bilgi gerektirmeyen, münhasıran mesleğin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvuran hâkim ve cumhuriyet savcıları hakkında uyarma cezası verilecek.

KANUNİ FAİZ: Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre faiz ödenmesi gereken hâllerde (kanuni faiz), miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranının yüzde 80'i üzerinden yapılacak.

KISITLILARIN MAL SATIŞI: Vesayet altındaki kısıtlı kişilere ait taşınır ve taşınmazların satışı UYAP ile entegre çalışan elektronik satış portalı üzerinden açık artırmayla gerçekleştirilecek.

İCRA - TAKİP: Adli yargı mercilerince idare aleyhine hükmedilen bir miktar para alacağı, vekâlet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin ilamlar için doğrudan icra takibi başlatılması usulü değiştiriliyor.

MİRAS SATIŞLARI: Tüm maliklerin mirasçı olduğu taşınmaz satışlarında birinci açık artırmaya sadece malik olan mirasçılar katılacak. Böylece taşınmazın öncelikli olarak mirasçılardan birine satılması hedefleniyor.

VARSAYIMSAL ÖDEME: Çalışma gücü kaybı ve destekten yoksun kalma tazminatlarında, kişinin kazancının belirli olduğu döneme ait kısmı için haksız fiil tarihinden itibaren; geleceğe yönelik varsayımsal döneme ait (bilinmeyen dönem) kısma ise karar tarihinden itibaren kanuni faiz işletilmesi esası getiriliyor.

E-DURUŞMA: E-Duruşma sisteminin kapsamı genişletiliyor. Ön inceleme duruşmaları da e-Duruşma ile yapılabilecek.

İŞKENCE VE EZİYET

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler; işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği ve Anayasa'nın 'Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı' başlıklı 17'nci maddesi kapsamında kötü muamele kabul edilebilecek suçlar hakkında uygulanmayacak.