18 yıllık kayıp çift töre kurbanı çıktı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Beneklitaş köyünde yaşayan Arif Uğurlu ve başkasıyla dini nikâhlı olan Ceylan Aktepe (18), 18 yıl önce kayboldu. İkiliden bir daha haber alınamayınca 2018'de kapatılan dosya jandarmaya giden bir gizli tanığın ifadesiyle yeniden açıldı. Tanık ikilinin birlikte kaçtığını ve izlerini süren aileleri tarafından yakalanarak aile meclisi kararı ile öldürüldüğünü öne sürdü. JASAT bünyesindeki özel ekip, çiftin töre cinayetine kurban gittiğini tespit edince 20 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ceylan Aktepe'nin dini nikâhla yaşadığı R.A.'nın babası Ömer Aktepe tutuklandı.