Antalya ve Kayseri İl Başkanları görevden alındı
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşanan yönetim krizi yeni bir boyut kazandı. TBMM'de grup toplantısında konuşan Özgür Özel ile genel merkezde Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki güç mücadelesi, il örgütlerine de yansıdı.
Dün başlayan MYK toplantısının ardından CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan görevden alındı. Antalya İl Başkanlığı'na Hasan Şahin, Kayseri İl Başkanlığı'na ise Okan Marzıoğlu atandı. Görevden alınan Kamacı ve Ozan'ın, mutlak butlan sürecinde Özgür Özel'e destek veren il başkanları arasında yer alması dikkat çekti. Her iki ismin de son dönemde Özel'e bağlılık mesajları vermesi ve örgütleriyle birlikte Ankara'daki programlarda yer alması nedeniyle karar, parti içindeki saflaşmanın yeni adımı olarak yorumlandı.
CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu yönetiminin parti teşkilatlarında Özgür Özel'e yakın isimleri tasfiye etmeye başladığı değerlendirmeleri yapılırken, önümüzdeki günlerde başka il örgütlerinde de benzer değişikliklerin yaşanabileceği konuşuluyor.
Dün başlayan MYK toplantısının ardından CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan görevden alındı. Antalya İl Başkanlığı'na Hasan Şahin, Kayseri İl Başkanlığı'na ise Okan Marzıoğlu atandı. Görevden alınan Kamacı ve Ozan'ın, mutlak butlan sürecinde Özgür Özel'e destek veren il başkanları arasında yer alması dikkat çekti. Her iki ismin de son dönemde Özel'e bağlılık mesajları vermesi ve örgütleriyle birlikte Ankara'daki programlarda yer alması nedeniyle karar, parti içindeki saflaşmanın yeni adımı olarak yorumlandı.
CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu yönetiminin parti teşkilatlarında Özgür Özel'e yakın isimleri tasfiye etmeye başladığı değerlendirmeleri yapılırken, önümüzdeki günlerde başka il örgütlerinde de benzer değişikliklerin yaşanabileceği konuşuluyor.