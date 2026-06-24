Başkan Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı El Ghazouani ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye ve Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atarak, ilişkilere ivme kazandırılabileceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, ayrıca iki ülkenin önümüzdeki süreçte uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör