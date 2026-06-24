Butlan kararı sonrası il binasına barikat kurdu
Bursa'da CHP yönetimi tarafından görevden alınan İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, parti binasında sandalye ve koltuklarla barikat kurdu. Butlan kararını tanımadığını belirten Yeşiltaş'ın, bina içinde de hazırlık yaptığı öğrenildi. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni MYK tarafından görevden alınmış, yerine eski il başkanlarından Turgut Özkan atanmıştı. MYK kararıyla il başkanlığı görevine getirilen Turgut Özkan ise yaptığı açıklamada, "Burada herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Yasal süreç işlemektedir" dedi.