Egemenlik sahasına itiraz edenin alnını karışlarız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında şunları söyledi:

HANGİ YÜZLE DERS VERİYOR (AP'nin Türkiye Raporu): Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmadı. Avrupa hangi yüzle Türkiye'ye ders vermeye kalkışacak? Kendi güvenlik açıklarını kapatmakta zorlananlar, müttefiklik masalarında bekletilirken Türk devletinin güvenlik politikalarını sorgulamaya nasıl yeltenebilir? Avrupa başkentlerinde yıllarca Türk askerine namlusunu doğrultan hain terör örgütlerinin paçavralarını dalgalandırdılar. Türk milletinin canına kasteden FETÖ artıklarına seve seve kucak açtılar.

ALNINI KARIŞLARIZ: Tablonun bir tarafında Türkiye'nin NATO içindeki ağırlığını, savunma sanayiindeki yükselişini, göç yönetimindeki rolünü, enerji yollarındaki yerini, Karadeniz'den Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Ortadoğu'ya uzanan jeopolitik değerini kabul etmek zorunda kalan Avrupa var. Diğer tarafında Türk yargısını hedef alan, gözümüzün nuru Ülkü Ocakları'mıza kara çalan, mavi vatan davamızı hor gören, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğini, Kıbrıs Türklüğünün varlığını yok sayan Avrupa var. Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karışlarız.

SÖZLERİ YERİNE GETİRMEDİ: AB, Türkiye'ye verdiği sözlerin gereğini hakkıyla yerine getirmek yerine, süreci kimi üyelerin dar hesaplarına, Rum-Yunan vetolarına, siyasi önyargılara ve pas tutmuş ideolojik şablonlara teslim etti. Vize serbestisi yıllardır bekletildi. Camilerimize saldırı olduğunda susanlara, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik alçak provokasyonları ifade özgürlüğü adı altında pazarlayanlara, başörtülü kadınlarımızın inancını yaşama mücadelesini görmezden gelen gafillere, Avrupa şehirlerinde yükselen İslam düşmanlığını keyifle seyreden bozgunculara nasıl anlatacağız sözün namus olduğunu?

HERKES AYAĞINI DENK ALACAK: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Devam eden yargı süreçlerini siyasi saiklerle yorumlamak, bağımsız Türk mahkemelerini yönlendirmeye kalkmak vesayet hevesi. Türk yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü Batı'ya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecek.





LİDER ÜLKE TÜRKİYE HEDEFİNİN BELKEMİĞİ

Bahçeli, "İstikrar, Ahlak ve Refah Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi" adını taşıyan kitabı göstererek, "Alanında uzman 55 araştırmacı, akademisyen ve bürokratımızın katkılarıyla hazırlanan 600'ün üzerinde kaynaktan istifade edilen, 8 ana bölümden ve 800 sayfadan oluşan bu çalışma, 'Lider Ülke Türkiye' hedefimizin fikri ve iktisadi belkemiği. Aynı zamanda milletimizin köklerine hâkim olan ahlaki ve manevi temelleri hatırlatıyor" dedi.



KIBRIS TÜRKÜ'NÜ TERK ETMEYECEĞİZ

AP raporunun Kıbrıs ve Mavi Vatan başlıklarında takındığı tavrın eski hesabın denizlere uzanan yeni perdesi olduğunu ifade eden Bahçeli, "Kıbrıs Türkü'nü AB'nin kör tarafgirliğinin, Rum-Yunan ikilisinin bitmeyen şımarıklığının insafına terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, büyük Türk milletinin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz parçası" diye konuştu.