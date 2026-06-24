Emine Erdoğan'dan "Su Verimliliği Seferberliği" paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Su Verimliliği Bilgi Sistemi ve Belgelendirme Süreci'nin, suyun her damlasını koruyan yaklaşımı her alanda daha da güçlendireceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Su Verimliliği Seferberliği, su kaynaklarımızın korunması adına başlatılan güçlü bir dönüşüm hareketinin ilk adımı. Bu kapsamda hayata geçirilen Su Verimliliği Bilgi Sistemi ve Belgelendirme Süreci'nin, suyun her damlasını koruyan yaklaşımı her alanda daha da güçlendireceğine inanıyorum. Suyun bereketini koruyan bu anlamlı çalışmanın, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmasını temenni ediyorum."
Su Verimliliği Seferberliği, su kaynaklarımızın korunması adına başlatılan güçlü bir dönüşüm hareketinin ilk adımı.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 24, 2026
Bu kapsamda hayata geçirilen "Su Verimliliği Bilgi Sistemi ve Belgelendirme Süreci"nin, suyun her damlasını koruyan yaklaşımı her alanda daha da güçlendireceğine… pic.twitter.com/e1qntxJiJH